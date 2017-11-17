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НОВОСТИ | Общество



17.11.2017 13:25 Тульские бизнесмены рассказали о своих проблемах чиновникам
Вести-Тула

Тульские бизнесмены рассказали о своих проблемах чиновникам

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О проблемах тульского бизнеса и мерах его поддержки говорили накануне на расширенной встрече представители органов власти с предпринимателями. Бизнесменам напомнили, что информационную поддержку по всем вопросам можно получить в Центре поддержки предпринимательства.

За 10 месяцев текущего года в Центре уже рассмотрено 406 обращений. В 99 случаях были выявлены нарушения прав. Самой проблемной сферой для бизнеса являются вопросы земельно-имущественных отношений. После выступления докладчиков предприниматели смогли напрямую задать волнующие их вопросы.

«Дюмин, ещё будучи исполняющим обязанности, нам сделал вычеты. Минусы квадратных метров от собственности объектов, по которым мы работаем. И мы должны эти преференции получить. Но индивидуальный предприниматель выпал из этого контекста, там только организации», - рассказал один из предпринимателей.

Заместитель председателя правительства Тульской области - министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин предложил: «Давайте соответствующим образом мы это рассмотрим, при необходимости министерство экономического развития готово соответствующее предложение сформировать, отработать и предложить губернатору для внесения в Тульскую областную Думу».
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