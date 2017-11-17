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17.11.2017 12:49 Дух новогодних праздников туляки ощутят с 1 декабря Вести-Тула





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Также на заседании было подписано постановление о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на территории муниципального образования «Город Тула», в котором будут участвовать предприятия и главные управления по территориальным округам.



О том, когда же улицы оружейной столицы засверкают новогодними огнями, говорили в администрации Тулы. К 1 декабря все муниципальные учреждения и предприятия, а также предприятия торговли и общественного питания будут празднично оформлены. Вопросы новогоднего украшения набережной реки Упы, организации катков на территории Большой Тулы еще прорабатываются.Также на заседании было подписано постановление о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на территории муниципального образования «Город Тула», в котором будут участвовать предприятия и главные управления по территориальным округам.

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