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17.11.2017 12:29 В ДТП в центре Тулы серьёзно пострадали две иномарки Вести-Тула





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Виновников аварии сейчас устанавливают сотрудники автоинспекции. Они не исключают, что кто-то из участников ДТП решил проехать на красный сигнал светофора. Несмотря на то, что автомобили сильно разбиты, никто из пассажиров и водителей, к счастью, не пострадал.



В центре Тулы произошло тройное ДТП. На пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкинской грузовик столкнулся с двумя иномарками – «Ауди» и «Шкодой». По последствиям удара можно судить о его силе. Немецкому седану оторвало передний бампер и искорёжило крылья, впрочем, куда сильнее пострадала чешская машина - ей снесло обе левые двери и буквально с корнем вырвало боковую стойку.Виновников аварии сейчас устанавливают сотрудники автоинспекции. Они не исключают, что кто-то из участников ДТП решил проехать на красный сигнал светофора. Несмотря на то, что автомобили сильно разбиты, никто из пассажиров и водителей, к счастью, не пострадал.

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