НОВОСТИ | Общество







17.11.2017 11:52 Жители узловского микрорайона 5 Пятилетка рады, что их услышали Надежда Долгих





| фото |



Однако отопление было не единственной проблемой жителей. Микрорайон 5-й Пятилетки находится в семи километрах от города Узловой. До этой осени тут не было ни детских площадок, ни даже аптеки. Чтобы попасть на прием к участковому врачу, приходилось ехать в Узловую. 1 сентября приехал губернатор и выслушал просьбы жителей. После этого микрорайон стал преображаться.



В первую очередь подтянули медицину. 8 ноября тут открылась аптека. По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Геннадия Ларина, «здесь имеется наш здравпункт, в котором ведет прием фельдшер ежедневно. В настоящее время еженедельно ведут прием участковый терапевт и участковый педиатр».



Благоустроили остановочный комплекс, продлили маршрут до населенного пункта, и транспорт теперь ходит каждые пять минут. Фасад Дворца культуры отремонтирован, сейчас приводят в порядок территорию рядом с ним. Завершается ремонт дороги на улице Энтузиастов. Кроме того, в микрорайоне появились две детские площадки. А единственное место для прогулки и отдыха - местный сквер - преображается на глазах.



«Фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Дюмина, присоединился к исполнению поручений по микрорайону 5 Пятилетка. Это первая игровая площадка в Тульской области, на которой нанесены достопримечательности региона», - рассказала директор фонда Юлия Федосеева



Жители микрорайона 5-й Пятилетки рады, что к их проблемам, наконец, прислушались. В планах на 2018 год - ремонт асфальтового покрытия на улице Центральной и реализация проекта по освещению сквера.



«Мы замерили температуру жилых помещений. Температура соответствует санитарным нормам и составляет 21 градус. Обращений по неудовлетворительному отоплению от жителей нет», - говорит заместитель начальника ГЖИ Тульской области Наталья Усачёва.Однако отопление было не единственной проблемой жителей. Микрорайон 5-й Пятилетки находится в семи километрах от города Узловой. До этой осени тут не было ни детских площадок, ни даже аптеки. Чтобы попасть на прием к участковому врачу, приходилось ехать в Узловую. 1 сентября приехал губернатор и выслушал просьбы жителей. После этого микрорайон стал преображаться.В первую очередь подтянули медицину. 8 ноября тут открылась аптека. По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Геннадия Ларина, «здесь имеется наш здравпункт, в котором ведет прием фельдшер ежедневно. В настоящее время еженедельно ведут прием участковый терапевт и участковый педиатр».Благоустроили остановочный комплекс, продлили маршрут до населенного пункта, и транспорт теперь ходит каждые пять минут. Фасад Дворца культуры отремонтирован, сейчас приводят в порядок территорию рядом с ним. Завершается ремонт дороги на улице Энтузиастов. Кроме того, в микрорайоне появились две детские площадки. А единственное место для прогулки и отдыха - местный сквер - преображается на глазах.«Фонд развития Тульской области «Перспектива», работающий под патронажем губернатора Алексея Дюмина, присоединился к исполнению поручений по микрорайону 5 Пятилетка. Это первая игровая площадка в Тульской области, на которой нанесены достопримечательности региона», - рассказала директор фонда Юлия ФедосееваЖители микрорайона 5-й Пятилетки рады, что к их проблемам, наконец, прислушались. В планах на 2018 год - ремонт асфальтового покрытия на улице Центральной и реализация проекта по освещению сквера.





Читать @gtrktula

















