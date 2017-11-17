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НОВОСТИ | Общество



17.11.2017 10:35 Многие туляки не знают, как оформить ДТП по европротоколу
Анастасия Октябрьская

Многие туляки не знают, как оформить европротокол при ДТП

| фото |
Это в обед в дежурной части более-менее спокойно. К вечеру телефон накаляется. И благо пока на дорогах не гололёд, толи ещё будет – говорят сотрудники. Как рассказал старший дежурный ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области Михаил Козловский, «за сутки приблизительно 75-80 звонков по поводу ДТП. В часы пик, когда народ едет на работу либо возвращается, звонков раза в два больше».

Если обе стороны согласны с тем, кто виноват, можно не вызывать патруль и воспользоваться европротоколом. Вот, что нужно помнить, если решились самостоятельно оформить ДТП. Сейчас актуален видеорегистратор. Лучше, если он двухканальный - пишет не только с фронтальной, но и с задней камеры. Это безоговорочное доказательство. А вот что желательно иметь в бардачке на такой случай: ручка, рулетка для замеров, чистые листы бумаги и, конечно, сам европротокол.

Интернет сегодня пестрит типовыми схемами ДТП. Лучше, конечно, иметь их оффлайн - в распечатанном виде. Вот ещё один вопрос, особенно для начинающих водителей - как определить стоимость ущерба? И тут опять на помощь может прийти интернет. Но даже если у вас не оказалось при себе европротокола, зарисовать схему ДТП можно на обычном листе бумаги, заверив его подписями двух сторон. Также сделайте несколько фотографий с места ДТП. Если есть вопросы, смело звоните в дежурную часть. И не затягивайте с оформлением. Время – деньги.

По словам инспектора группы по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасии Гудковой, «согласно новым изменениям в ПДД водитель обязан освободить после ДТП проезжую часть дороги, если они создали помеху в движении других транспортных средств. Если они не выполнили данное обязательство, то на них налагается штраф в размере одной тысячи рублей».

В любом случае авария – это, конечно, стрессовая ситуация. И тут главное не растеряться. Поэтому успокойтесь, досчитайте до 10 и смело приступайте к самостоятельному оформлению ДТП. Теперь вы знаете, как это делать.














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