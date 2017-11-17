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НОВОСТИ | Общество



17.11.2017 09:44 В Новомосковске открыли уже вторую крытую ледовую арену
Виталий Моторин

В Новомосковске открыли уже вторую крытую ледовую арену

| фото |
О том, что хоккей - это круто, в Новомосковске могут рассказать еще 350 таких же, разодетых в красную форму клуба «Виктория», мальчишек. Именно столько воспитанников в местной спортивной школе.

Во втором по величине городе области это сегодня самый популярный вид спорта. Появился он тут всего лишь шесть лет назад, в 2011, когда была построена первая ледовая арена. Тогда о том, что ее ресурса не хватит, чтобы вместить всех желающих заниматься, никто и помыслить не мог.

Глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев рассказал, что « уже более 26 наших воспитанников по контракту уехали и занимаются в специализированных школах Москвы и Подмосковья с перспективой играть в КХЛ».

Строительство второй арены потребовало больших для муниципалитета финансовых затрат, и продолжить развитие не только хоккея, но и фигурного катания в Новомосковске удалось благодаря поддержке предприятия «Полипласт», на котором, похоже, увлечены не только химией, но и спортом.

По словам председателя совета директоров АО «Полипласт» Александра Шамсутдинова, «это не просто вложение денег, после которого всё заканчивается, нет. Идёт разработка стратегии клуба, мы выставляем задачи на год, контролируем самообразование тренерского состава, который у нас молодой».

Всего четыре месяца прошло с закладки первого камня до торжественного вбрасывания с участием главы региона и звезд хоккея. «У вас есть все шансы стать будущими олимпийскими чемпионами по хоккею, фигурному катанию. Любите спорт, дружите со спортом и будьте здоровы», - напутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Чем больше мы будем строить таких сооружений, тем выше шанс, что из глубинки пойдут звёзды: ковальчуки, малкины, овечкины», - считает заслуженный тренер России, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков.

Хоккей так полюбился новомосковцам, что и на строительстве второй ледовой арены они решили не останавливаться. В следующем году рядом с ней появится ещё одна хоккейная коробка, чтобы сделать все виды спорта, где нужны коньки, максимально доступными.
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