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16.11.2017 19:09 Еще один «Шаг к добровольчеству» сделали тульские волонтеры "Вести-Тула"





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«Если смотреть на ЦФО, то Тульская область является примером. Здесь проходят мероприятия Агентства стратегических инициатив. Но нужно и дальше раскрывать потенциал. Для этого и нужен обмен опытом между регионами», - говорит сопредседатель Совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.



Напомним, в октябре состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Речь шла о перспективах дальнейшего сотрудничества.

«Шаг к добровольчеству» - так называются мероприятия, которые проводит Агентство стратегических инициатив в Петербурге, Краснодаре, Самаре и Тюмени. А Тула стала отправной точкой. Сегодня между региональным министерством молодежной политики и представителями федерального волонтерского центра было подписано соглашение о сотрудничестве в разных сферах социальной жизни.«Если смотреть на ЦФО, то Тульская область является примером. Здесь проходят мероприятия Агентства стратегических инициатив. Но нужно и дальше раскрывать потенциал. Для этого и нужен обмен опытом между регионами», - говорит сопредседатель Совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.Напомним, в октябре состоялась встреча губернатора Алексея Дюмина с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Речь шла о перспективах дальнейшего сотрудничества.











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