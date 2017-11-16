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НОВОСТИ | Общество



16.11.2017 18:39 Алексей Дюмин проинспектировал веневский ФОК-долгострой
"Вести-Тула"



| фото |
Когда в Веневе сдадут дворец спорта, строительство которого началось еще в 2013-ом? Сегодня на этот вопрос ответил новый подрядчик лично губернатору области. Алексей Дюмин проинспектировал веневский ФОК-долгострой.

Возводить физкультурно-оздоровительный комплекс начали четыре года назад в рамках госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта Тульской области». На первом этаже здания предусмотрены два бассейна, большой спортивный зал, раздевалки и душевые, на втором - залы для борьбы, бокса, занятия фитнесом. Плюс лифт и комфортные условия для маломобильных людей.

За несколько лет подрядчик компания «Монолит» выполнила работы лишь на 50 процентов. В итоге, договор с фирмой был расторгнут. Сейчас на объект зашел новый подрядчик.

«Мы прекрасно понимаем значимость этого объекта. – Отметил глава региона. – Надеюсь ваша компания, которая имеет хорошую репутацию, сделает все необходимое для того, чтобы объект был сан в те сроки, которые обозначены».

Алексей Дюмин также поинтересовался, как идет строительство одного из корпусов детской областной больницы, начатое в 2016 году. По словам генерального директора фирмы-подрядчика, готовность объекта в настоящий момент составляет 53-55%. Остались работы, связанные с монтажом оборудования и финишная отделка. В декабре – начале января эти работы должны быть завершены.


















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