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НОВОСТИ | Общество



16.11.2017 18:25 На «Тульской набережной» реализуют самые яркие бизнес-идеи
"Вести-Тула"



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В администрации областного центра подвели итоги конкурса среди предпринимателей на лучший проект в сфере досуга, отдыха и спорта, который будет реализован в рамках проекта «Тульская набережная».

Одним из победителей стал проект кафе, интерьер которого украсят современные изображения Льва Николаевича Толстого. На его территории будет организована площадка для чтения книг, нестандартная спортивная площадка, музыкальное сопровождение.

Один из предпринимателей предложил открыть общепит «Филипповский калач». С помощью этого проекта планируется возродить неоправданно забытый тульский бренд. Так же на конкурсе был представлен проект городской конно-железной дороги «Тульская конка», с маршрутом от музея самоваров по кремлевской набережной.

Как рассказала председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, «…члены жюри были приятно удивлены идеями, предложенными предпринимателями в рамках проекта «Тульская набережная. Молодые предприниматели креативно подошли к развитию своего бизнеса».















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