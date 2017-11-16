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16.11.2017 16:33 Тульская область перечислила в федеральный бюджет 50 миллиардов рублей "Вести-Тула"





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Основные поступления в казну идут от налогов на добавленную стоимость, а также имущественные и транспортные. Но оплачивают транспортный налог не 100 процентов населения. В связи с этим сотрудники управления прибегают и к крайним мерам, в том числе аресту автомобиля и полное его изъятие у владельца.



Как рассказал руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов, «…поступление имущественных налогов физических лиц значительно превышает уровень прошлого года. Причины существенного роста – активизация работы по взысканию задолженностей и раннее направление налогоплательщикам налоговых уведомлений».

50 миллиардов рублей заплатили туляки в федеральный бюджет за 9 месяцев нынешнего года. Об этом сегодня сообщили в Управлении региональной налоговой службы.Основные поступления в казну идут от налогов на добавленную стоимость, а также имущественные и транспортные. Но оплачивают транспортный налог не 100 процентов населения. В связи с этим сотрудники управления прибегают и к крайним мерам, в том числе аресту автомобиля и полное его изъятие у владельца.Как рассказал руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов, «…поступление имущественных налогов физических лиц значительно превышает уровень прошлого года. Причины существенного роста – активизация работы по взысканию задолженностей и раннее направление налогоплательщикам налоговых уведомлений».











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