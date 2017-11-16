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|16.11.2017 16:18 Тульских школьников начали «фильтровать»
|"Вести-Тула"
Каждое утро во многих школах и детских садах Тульской области проводится медицинский осмотр на предмет наличия симптомов ОРВИ или гриппа. Тех, у кого выявляют признаки заболевания, отправляют домой. В некоторых учебных заведениях усилен медперсонал.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «…силами педагогов и медицинских работников проводится осмотр и опрос детей, чтобы выявить среди них больных инфекционными заболеваниями: гриппом, ОРВИ, пневмонией и так далее. Главная цель – не допустить распространения инфекций».
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