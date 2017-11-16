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16.11.2017 15:34 Более 70% регионального бюджета направят на финансирование социальной сферы "Вести-Тула"





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При планировании бюджета учитывалось повышение качества госпрограмм, начиная от здравоохранения и образования и заканчивая социальной поддержкой. Кстати со следующего года в Тульской области начнут реализовываться и новые программы.



К примеру, некоторым категориям граждан будут компенсироваться средства на замену внутриквартирного газового оборудования. А спорт и молодежная политика в 2018 году получат раздельное финансирование.



«Количество программ увеличивается. Более 96% всех средств, которые мы тратим в бюджете, тратятся с точки зрения целевого подхода. Мы планомерно решаем, стоящие перед нами проблемы», – говорит председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем.

Проект главного финансового документа региона на 2018 год и два последующих, обсудили сегодня участники публичных слушаний. В целом бюджет Тульской области сохраняет свою социальную направленность. Более 70% пойдет именно на финансирование этой сферы.При планировании бюджета учитывалось повышение качества госпрограмм, начиная от здравоохранения и образования и заканчивая социальной поддержкой. Кстати со следующего года в Тульской области начнут реализовываться и новые программы.К примеру, некоторым категориям граждан будут компенсироваться средства на замену внутриквартирного газового оборудования. А спорт и молодежная политика в 2018 году получат раздельное финансирование.«Количество программ увеличивается. Более 96% всех средств, которые мы тратим в бюджете, тратятся с точки зрения целевого подхода. Мы планомерно решаем, стоящие перед нами проблемы», – говорит председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем.













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