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16.11.2017 14:42 В тульском театре «Эрмитаж» поставили «Федота-стрельца» Вести-Тула





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«Это моё видение этого произведения, как и любого другого произведения, – говорит худрук и режиссёр театра Сергей Мазанов. - Я как художник читаю, и то, что увидел и услышал, стараюсь передать».



В тульском театре «Эрмитаж» сегодня премьера - постановка известной пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». В ней переплетаются сказочный колорит, ироничность истории, юмор автора и режиссерские находки, которые открывают новые грани произведения.«Это моё видение этого произведения, как и любого другого произведения, – говорит худрук и режиссёр театра Сергей Мазанов. - Я как художник читаю, и то, что увидел и услышал, стараюсь передать».





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