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16.11.2017 13:56 В борьбу за «Гран-при Тулы» вступили 111 боксёров Вести-Тула





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В первый день наши боксёры принимали участие в двух поединках. В категории до 91 килограмма жребий свёл туляков Виталия Захарова и Ровшана Ягубзаде. Сильнее оказался более опытный Ровшан Ягубзаде. В весе свыше 91 килограмма новомосковец Николай Павлов уступил мастеру-международнику из Москвы Сергею Калчугину. Сегодня на ринг выйдут ещё 15 представителей Тульской области. Соревнования продлятся пять дней и завершатся в воскресенье, 19 ноября, грандиозной шоу-программой.



Накануне в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялось торжественное открытие 23 Всероссийского турнира по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». В борьбу за награды и звание «Мастер спорта РФ» вступили 111 спортсменов из 12 регионов нашей страны, а также гости из Донецка. Самая многочисленная команда - у сборной Тульской области. Наш регион представляют 25 боксёров. «У нас подготовка ежедневная и круглогодичная», - говорит капитан сборной Тульской области по боксу Андрей Батырев.В первый день наши боксёры принимали участие в двух поединках. В категории до 91 килограмма жребий свёл туляков Виталия Захарова и Ровшана Ягубзаде. Сильнее оказался более опытный Ровшан Ягубзаде. В весе свыше 91 килограмма новомосковец Николай Павлов уступил мастеру-международнику из Москвы Сергею Калчугину. Сегодня на ринг выйдут ещё 15 представителей Тульской области. Соревнования продлятся пять дней и завершатся в воскресенье, 19 ноября, грандиозной шоу-программой.





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