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16.11.2017 13:16 Как изменилась жизнь в узловском микрорайоне 5 Пятилетка? Вести-Тула





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Кроме того, жители жаловались на плохую работу центрального отопления. По завершении проведенных в микрорайоне работ многое изменилось. Например, с 8 ноября в микрорайоне работает аптека. Да и жалоб на низкую температуру в квартирах с начала отопительного сезона не поступало. Об изменениях подробно мы расскажем в 20.45.



Новая жизнь в Пятой пятилетке. Поручения главы региона Алексея Дюмина по микрорайону Узловой принесли свои результаты. 1 сентября этого года прошла встреча губернатора Тульской области с жителями микрорайона, которые высказали ряд жалоб. Среди них: отсутствие аптеки, детских и спортивных площадок, в здравпункте не принимали терапевт и педиатр, местный сквер пришел в запустение, а дороги требовали срочного ремонта.Кроме того, жители жаловались на плохую работу центрального отопления. По завершении проведенных в микрорайоне работ многое изменилось. Например, с 8 ноября в микрорайоне работает аптека. Да и жалоб на низкую температуру в квартирах с начала отопительного сезона не поступало. Об изменениях подробно мы расскажем в 20.45.





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