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16.11.2017 12:46 Рабочие киреевского завода пожаловались на задержку зарплаты главному следователю Вести-Тула





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Обмен мнениями состоялся с трех сторон. Сотрудники говорили о проблемах, задавали вопросы администрации завода, о том, есть ли выход из ситуации, и когда ждать стабилизации. Представители Следственного комитета в свою очередь совместно с руководителями предприятия определили конкретные сроки погашения задолженности согласно разработанному графику. Пока ситуация остается на особом контроле.



Руководитель регионального Cледственного управления Александр Стариков встретился с коллективом Киреевского завода легких металлоконструкции. Рабочие неоднократно жаловались в правоохранительные органы на задержку и невыплату зарплат. На предприятии сложилась довольно напряженная экономическая ситуация.Обмен мнениями состоялся с трех сторон. Сотрудники говорили о проблемах, задавали вопросы администрации завода, о том, есть ли выход из ситуации, и когда ждать стабилизации. Представители Следственного комитета в свою очередь совместно с руководителями предприятия определили конкретные сроки погашения задолженности согласно разработанному графику. Пока ситуация остается на особом контроле.

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