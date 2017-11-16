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16.11.2017 11:27 В Донском близится к завершению эпоха плохого водоснабжения Виталий Моторин





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Четыре километра труб диаметром 250 миллиметров, что ведут от водозабора к микрорайону, и более 3000 метров тех, что проходят по улицам городка. Всего в Северо-Задонске в этом году заменили более семи километров ветхих сетей. Ветхих - слабо сказано. Рабочие говорят, что трубы местами вообще отсутствовали. Прежний их владелец - частное лицо - денег в инфраструктуру практически не вкладывал.



«От труб осталась одна труха – такое хозяйство нам досталось от тех, кто занимался коммерцией. Только деньги мы им платили», - говорит председатель Комитета территориального общественного самоуправления микрорайона Северо-Задонск Нина Розанова.



Пока коммуникации были частными, финансировать их замену или ремонт из бюджета по закону нельзя. Чтобы обеспечить нормальное водоснабжение, право собственности передали муниципалитету. По словам главы администрации МО «Город Донской» Руслана Бутова, «официально оформили её 1 сентября, уже 7 сентября была подана заявка в резервный фонд. Благодаря поддержке губернатора мы были включены в проект. Мы провели мониторинг всех аварийных участков, сейчас работы близятся к завершению».



Проблем этот капитальный ремонт решит сразу несколько. Первая - количество воды, ее теперь хватит на всех. Вторая - качество, гарантия на все работы 5 лет. Но модернизацию системы водоснабжения планируют продолжить. Открытым остается вопрос - понесет ли какую-либо ответственность бывший собственник сетей. Местная администрация уже обратилась в правоохранительные органы.



Замена 7,5 километров труб ситуацию с водоснабжением кардинально улучшит, но всех проблем не решит. Работы должны будут продолжиться в следующем году – заменить рассчитывают 15 километров водопровода.



С этими проблемами сталкивались почти все жители 17-тысячного микрорайона Северо-Задонск, что в Донском, и теперь, похоже, всё это, наконец, в прошлом.Четыре километра труб диаметром 250 миллиметров, что ведут от водозабора к микрорайону, и более 3000 метров тех, что проходят по улицам городка. Всего в Северо-Задонске в этом году заменили более семи километров ветхих сетей. Ветхих - слабо сказано. Рабочие говорят, что трубы местами вообще отсутствовали. Прежний их владелец - частное лицо - денег в инфраструктуру практически не вкладывал.«От труб осталась одна труха – такое хозяйство нам досталось от тех, кто занимался коммерцией. Только деньги мы им платили», - говорит председатель Комитета территориального общественного самоуправления микрорайона Северо-Задонск Нина Розанова.Пока коммуникации были частными, финансировать их замену или ремонт из бюджета по закону нельзя. Чтобы обеспечить нормальное водоснабжение, право собственности передали муниципалитету. По словам главы администрации МО «Город Донской» Руслана Бутова, «официально оформили её 1 сентября, уже 7 сентября была подана заявка в резервный фонд. Благодаря поддержке губернатора мы были включены в проект. Мы провели мониторинг всех аварийных участков, сейчас работы близятся к завершению».Проблем этот капитальный ремонт решит сразу несколько. Первая - количество воды, ее теперь хватит на всех. Вторая - качество, гарантия на все работы 5 лет. Но модернизацию системы водоснабжения планируют продолжить. Открытым остается вопрос - понесет ли какую-либо ответственность бывший собственник сетей. Местная администрация уже обратилась в правоохранительные органы.Замена 7,5 километров труб ситуацию с водоснабжением кардинально улучшит, но всех проблем не решит. Работы должны будут продолжиться в следующем году – заменить рассчитывают 15 километров водопровода.







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