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16.11.2017 10:27 В дорожную отрасль Тульской области придут новые технологии Татьяна Смирнова





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Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что «цель данного проекта – приведение в нормативное состояние дорожной сети и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На эти цели выделено 1 миллиард 247 миллионов рублей, половина из которых – средства федерального бюджета».



В Тульскую агломерацию входят девять крупных муниципальных образований. Тула как ядро, и прилегающие к ней районы. Работы по программе «Безопасные качественные дороги» в Тульской области завершены. В этом году благодаря федеральному проекту было отремонтировано 210 километров муниципальных и региональных дорог. В их числе и главная транспортная артерия областного центра. Проспект Ленина не только заасфальтировали. Наконец-то, занялись канализационными люками. Старую кирпичную кладку заменили новыми бетонными блоками. Подрядчик обещает - теперь машины проваливаться не будут.



В следующем году на ремонт тульских дорог запланирован миллиард 715 миллионов рублей. В плане - больше 300 километров как по региональным программам, так и по федеральным. Акцент - на качество и долговечность. В 2018-м в дорожную отрасль Тулы придут новые технологии. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «это метод холодного ресайклинга, применение новых асфальтобетонных смесей на основе полимерных битумных материалов, что повысит прочность и износостойкость покрытия. Планируется разработать комплексную схему организации дорожного движения».



Продолжатся работы по искусственному освещению дорог, ремонту мостов, установке светофоров. Впрочем, это в следующем году. Пока же на носу - зима. Все силы - на подготовку к нелегкому для дорожников сезону. Только одного противогололедного материала по благоприятным прогнозам необходимо 150 тысяч тонн.



План выполнен - рапортуют в региональном профильном министерстве, и это несмотря на то, что погода к дорожникам явно не питала симпатии. В этом году отремонтировано почти 400 километров тульских автопутей, половина из них - по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». Приоритетный проект направлен на объединение усилий региональных и федеральных дорожников.Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что «цель данного проекта – приведение в нормативное состояние дорожной сети и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На эти цели выделено 1 миллиард 247 миллионов рублей, половина из которых – средства федерального бюджета».В Тульскую агломерацию входят девять крупных муниципальных образований. Тула как ядро, и прилегающие к ней районы. Работы по программе «Безопасные качественные дороги» в Тульской области завершены. В этом году благодаря федеральному проекту было отремонтировано 210 километров муниципальных и региональных дорог. В их числе и главная транспортная артерия областного центра. Проспект Ленина не только заасфальтировали. Наконец-то, занялись канализационными люками. Старую кирпичную кладку заменили новыми бетонными блоками. Подрядчик обещает - теперь машины проваливаться не будут.В следующем году на ремонт тульских дорог запланирован миллиард 715 миллионов рублей. В плане - больше 300 километров как по региональным программам, так и по федеральным. Акцент - на качество и долговечность. В 2018-м в дорожную отрасль Тулы придут новые технологии. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «это метод холодного ресайклинга, применение новых асфальтобетонных смесей на основе полимерных битумных материалов, что повысит прочность и износостойкость покрытия. Планируется разработать комплексную схему организации дорожного движения».Продолжатся работы по искусственному освещению дорог, ремонту мостов, установке светофоров. Впрочем, это в следующем году. Пока же на носу - зима. Все силы - на подготовку к нелегкому для дорожников сезону. Только одного противогололедного материала по благоприятным прогнозам необходимо 150 тысяч тонн.







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