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15.11.2017 19:01 В Тульском музее оружия презентовали новую экспозицию "Вести-Тула"





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Над завершением экспозиции этого уникального для России музея сотрудники трудятся уже не первый год. Прежде коллекция заканчивалась оружием, выпущенным в годы Великой Отечественной войны. Теперь же около пятисот новых экспонатов, разместившихся на 4-ом этаже, представляют современное вооружение второй половины XX и начала XXI веков.



В можно «полетать» в симуляторе военного вертолета, подбить компьютерный танк из комплекса «Корнет» и воочию понаблюдать за ходом двенадцати крупнейших сражений в истории человечества. Для посещения новые залы будут доступны начиная с 12 декабря.





Стреляющий оружейными патронами нож разведчика, шпионский портсигар с тремя спрятанными стволами, подводный автомат и бесшумный револьвер. В Тульском государственном музее оружия сегодня приоткрыли завесу тайны и рассказали, что же мы увидим на четвертом и пятом его этажах.Над завершением экспозиции этого уникального для России музея сотрудники трудятся уже не первый год. Прежде коллекция заканчивалась оружием, выпущенным в годы Великой Отечественной войны. Теперь же около пятисот новых экспонатов, разместившихся на 4-ом этаже, представляют современное вооружение второй половины XX и начала XXI веков.В можно «полетать» в симуляторе военного вертолета, подбить компьютерный танк из комплекса «Корнет» и воочию понаблюдать за ходом двенадцати крупнейших сражений в истории человечества. Для посещения новые залы будут доступны начиная с 12 декабря.











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