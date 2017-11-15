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НОВОСТИ | Общество



15.11.2017 18:52 Выезд на встречку закончился для 58 тульских водителей смертью
Анастасия Октябрьская



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Без мигалок, инкогнито, на таком с виду неприметном сером автомобиле службу несёт скрытый патруль. Он следит за поведением водителей на дороге. Увидев нарушителя, немедленно передаёт информацию коллегам на аттестованном, по простому «расписном», автомобиле.

Нарушителя останавливают. Скрытый патруль предъявляет видеодоказательства. Всё записано на камеру, установленную в машине скрытого патруля. Тут уж не отвертишься. Как рассказал инспектор специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Тульской области Николай Исаев, «…за за данное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев».

И вроде штраф за выезд на полосу встречного движения солидный. Но только за первые 30 минут рейда на наших глазах на встречку, пересекая сплошную, вылетели два легковых и один грузовой автомобили. «Аварии, связанные с таким грубым нарушением ПДД, как выезд на встречную полосу движения, практически всегда сопряжены с тяжкими последствиями. С начала года по этой причине погибли пятьдесят восемь человек и получили травмы различной степени тяжести более трехсот», - рассказывает заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова.

В ходе этого рейда, благо, никто не пострадал. Но могли. Ведь, как говорится – встречная полоса прямиком на небеса. И статистика, увы, это подтверждает. Поэтому, говорят сотрудники ГИБДД – если не уверен, не стоит обгонять. Стараясь сэкономить минуту времени, можно потерять жизнь!
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