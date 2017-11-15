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НОВОСТИ | Общество



15.11.2017 17:24 «Туламашзавод» увеличит долю гражданской продукции
"Вести-Тула"



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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором «Туламашзавода» Евгением Дроновым. Глава региона отметил, что оборонно-промышленный комплекс традиционно вносит большой вклад в развитие экономики области. Во многом – за счёт выполнения Гособоронзаказа.

Он также подчеркнул, что сегодня тульские предприятия ОПК всё более активно осваивают выпуск гражданской продукции. Ведётся работа по её продвижению на рынки – как на внутренний, так и на внешние, и напомнил о задаче главы государства – к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30% в общем объёме.

Евгений Дронов сообщил, что сегодня завод уже выпускает 20% такой продукции. А к 2021 году стоит задача дойти до 40%. Для этого предполагается реконструировать инструментальное производство. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков.

Кроме того, «Туламашзавод» будет увеличивать объемы производства дизельных двигателей, продолжит выпуск дорожной, сельскохозяйственной техники и даже возобновит выпуск отечественных мотороллеров. Алексей Дюмин обратил внимание руководителя предприятия на то, что вместе с перепрофилированием производства и развитием социальной инфраструктуры необходимо сохранить рабочие места.
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