НОВОСТИ | Общество







15.11.2017 16:03 Сегодня дан старт турниру по боксу «Гран-при Тулы» "Вести-Тула"





| фото |



Сегодня и завтра с 14 часов идут предварительные бои, 17-го ноября в то же время – четвертьфинал , 18-го – полуфинал. Ну, а самые яркие впечатления, конечно, в финале, 19-го ноября.



«Для тульского боксерского сообщества этот турнир является визитной карточкой. Уровень проведения соревнований, как класс участвующих в них боксеров, достаточно высокий», – говорит старший тренер сборной Тульской области по боксу Евгений Ткаченко.

В областном центре стартовал 23-й Всероссийский турнир по боксу среди мужчин класса «А» «Гран-при Тулы». Соревнования проходят в манеже Центрального стадиона «Арсенал» и соберут сильнейших боксеров России. Почетными гостями станут профессионалы Федор Чудинов и Михаил Алоян. Церемония открытия начнется в 16 часов.Сегодня и завтра с 14 часов идут предварительные бои, 17-го ноября в то же время – четвертьфинал , 18-го – полуфинал. Ну, а самые яркие впечатления, конечно, в финале, 19-го ноября.«Для тульского боксерского сообщества этот турнир является визитной карточкой. Уровень проведения соревнований, как класс участвующих в них боксеров, достаточно высокий», – говорит старший тренер сборной Тульской области по боксу Евгений Ткаченко.









Читать @gtrktula

















