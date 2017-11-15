НОВОСТИ | Общество







15.11.2017 15:51 Жители двух деревень в Тульской области дождались ремонта дороги Алексей Еремин





| фото |



«В этом году мы собрались с силами и написали письма губернатору Тульской области Алексею Дюмину и главе администрации МО Ефремовский район Сергею Балтабаеву. – Рассказывает жительница деревни Прудки Антонина Бехбудова. – Нам пришел ответ, в котором обещали сделать дорогу до 1 октября. Дорогу действительно сделали».



Решить проблему луговчан и прудковцев всё же удалось, причём в кратчайшие сроки. А в планах у селян уже новые идеи по благоустройству своих деревень для реализации которых они уже в следующем году намерены включиться в программу «Народный бюджет». Проблем в деревне остается много. Но самое главное, говорят местные жители, решена главная, многолетняя проблема. В населенном пункте появилась долгожданная дорога.



История эта не нова и похожа на сотни подобных. Но есть в ней и принципиальное отличие – она со счастливым концом. По пути из дома и домой селяне были вынуждены преодолевать километры распутицы, огромные ямы, которые не каждому по силам обойти, и так было всегда. Школьники из Луговки и Прудков в учебную пору здесь не живут, переезжают к родственникам в соседние деревни, а иначе до школы не добраться – можно просто не выбраться по такой дороге.«В этом году мы собрались с силами и написали письма губернатору Тульской области Алексею Дюмину и главе администрации МО Ефремовский район Сергею Балтабаеву. – Рассказывает жительница деревни Прудки Антонина Бехбудова. – Нам пришел ответ, в котором обещали сделать дорогу до 1 октября. Дорогу действительно сделали».Решить проблему луговчан и прудковцев всё же удалось, причём в кратчайшие сроки. А в планах у селян уже новые идеи по благоустройству своих деревень для реализации которых они уже в следующем году намерены включиться в программу «Народный бюджет». Проблем в деревне остается много. Но самое главное, говорят местные жители, решена главная, многолетняя проблема. В населенном пункте появилась долгожданная дорога.









Читать @gtrktula

















