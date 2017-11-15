НОВОСТИ | Политика







15.11.2017 15:43 Алексей Дюмин обсудил злободневные темы с руководством Тульского отделения КПРФ Вести-Тула





| фото |



Губернатор в свою очередь подчеркнул, что аграрный сектор активно развивается, и поддержка лишней не будет. Еще один предлагаемый законопроект должен обеспечить всех российских школьников бесплатным молоком. Он пока еще в стадии обсуждения. Депутаты затронули и участие в проекте «Дети Донбасса» и подчеркнули, что отправили в регион от партии более 60 гуманитарных конвоев, участие принимали и туляки. Подобные встречи с представителями различных партий проводятся регулярно.



О том, как отпраздновали столетие Октябрьской революции, и не только накануне поговорили во время рабочей встречи глава региона Алексей Дюмин и руководители Тульского областного отделения КПРФ. Кроме исторических на повестке дня оказались и вполне злободневные темы. Так, депутат Государственной думы седьмого созыва Олег Лебедев рассказал о работе над проектом федерального закона о поддержке аграриев и охране плодородия почвы.Губернатор в свою очередь подчеркнул, что аграрный сектор активно развивается, и поддержка лишней не будет. Еще один предлагаемый законопроект должен обеспечить всех российских школьников бесплатным молоком. Он пока еще в стадии обсуждения. Депутаты затронули и участие в проекте «Дети Донбасса» и подчеркнули, что отправили в регион от партии более 60 гуманитарных конвоев, участие принимали и туляки. Подобные встречи с представителями различных партий проводятся регулярно.

Читать @gtrktula

















