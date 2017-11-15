НОВОСТИ | Общество







15.11.2017 15:29 В Туле обсудили ситуацию с долгами по зарплате "Вести-Тула"





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На данных предприятиях имеется задолженность не только по заработной плате, но и по выплатам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды. На комиссии рассмотрели пути выхода из сложившейся ситуации, в том числе подкорректировали графики ликвидации долгов по зарплате, сжав их до минимума.







О долгах предприятий Тулы, Новомосковска и Киреевского района говорили сегодня на межведомственной комиссии в Правительстве Тульской области. О ситуации в организациях рассказали представители Тульской топливно-энергетической компании, Киреевского завода легких металлоконструкций, Этон-Энергентика и Новомосковской «Весны».На данных предприятиях имеется задолженность не только по заработной плате, но и по выплатам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды. На комиссии рассмотрели пути выхода из сложившейся ситуации, в том числе подкорректировали графики ликвидации долгов по зарплате, сжав их до минимума.

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