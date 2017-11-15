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|15.11.2017 12:48 Жители Тулы смогут узнать всё о диабете в ГКЗ
|Вести-Тула
Тех, кто серьезно относится к своему здоровью, сегодня ждут в Городском концертном зале Тулы, где стартовала обширная программа, посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Здесь можно измерить уровень сахара крови, получить консультацию специалистов, узнать о причинах возникновения диабета и современных методах его лечения.
«Проверяем глюкозу крови. Удобно, что пациент это может делать сам дома, чтобы отслеживать эффективность лечения сахарного диабета», - рассказала ординатор Анна Старикова.
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