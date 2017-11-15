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15.11.2017 12:31 МФЦ стали доступны более 98% населения Тульской области Вести-Тула





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На комфортное получение государственных услуг обращает особое внимание и глава региона Алексей Дюмин. Сегодня в Тульской области работают 396 окон, а возможностью получить услуги посредством МФЦ обладает более 98% населения.



По словам Дюмина, «оказание госуслуг гражданам – одна из наших приоритетных задач. Эта задача стоит в майском указе президента Владимира Владимировича Путина. Я ещё раз даю поручение сделать всё возможное, чтобы гражданам было комфортно и удобно».





Более одного миллиона государственных услуг оказано в 2017 году многофункциональными центрами, работающими в Тульской области. Эти структуры созданы по инициативе президента и призваны избавить граждан от волокиты и очередей в различных учреждениях и ведомствах.На комфортное получение государственных услуг обращает особое внимание и глава региона Алексей Дюмин. Сегодня в Тульской области работают 396 окон, а возможностью получить услуги посредством МФЦ обладает более 98% населения.По словам Дюмина, «оказание госуслуг гражданам – одна из наших приоритетных задач. Эта задача стоит в майском указе президента Владимира Владимировича Путина. Я ещё раз даю поручение сделать всё возможное, чтобы гражданам было комфортно и удобно».





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