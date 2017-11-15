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15.11.2017 12:07 Цех агропредприятия в Чернском районе тушили всю ночь Вести-Тула





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Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Сообщений о масштабах ущерба предприятию пока не поступало. Напомню, за год это не первое крупное ЧП на заводе. В феврале из-за обрушения металлической крыши ангара в одном из цехов погибли трое рабочих.



Возгорание произошло в Чернском районе на агропредприятии ОАО «Максим Горький» в деревне Поповка. Вызов на пульт диспетчера поступил в 2.32 ночи, уровень опасности был оценен как серьезный, поэтому на место выехали девять пожарных расчетов. Через две минуты спасатели приступили к ликвидации возгорания, однако локализовать пожар получилось только через 3 часа - в 5.38.Пострадавших нет, причины пожара выясняются. Сообщений о масштабах ущерба предприятию пока не поступало. Напомню, за год это не первое крупное ЧП на заводе. В феврале из-за обрушения металлической крыши ангара в одном из цехов погибли трое рабочих.

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