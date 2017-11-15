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НОВОСТИ | Общество



15.11.2017 10:45 Перегнули палку: Водоканал запросил у туляков 7 документов
Виталий Моторин

Перегнули палку: Водоканал запросил у туляков 7 документов

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Со счетами Галины за октябрь все в порядке - никаких переплат, непонятных сумм и, чего доброго, двойных квитанций. Проблема в другом - не появится ли все это в ноябрьской платежке? Женщина, как и ее соседи по дому, совершенно не уверены.

Жительница дома №4 по Красноармейскому проспекту
Галина Коврижкина рассказала, что «Водоканал с нашей управляющей компанией в одностороннем порядке расторг договор. Теперь жителям необходимо заключить договор с Водоканалом, предоставив семь документов и семь их копий. Опять начнется неразбериха».

В подобной ситуации, по данным жилинспекции, оказались жители еще около 1000 тульских многоэтажек. С одними управляющими компаниями Водоканал расторг договор принудительно – из-за долгов, с другими, вполне добросовестными, по обоюдному согласию. Теперь возможны варианты.

По словам заместителя генерального директора ООО «УК-Альянс» по работе с населением Максима Елистратова, «в данном случае выбор будет за ресурсниками. Они могут выпускать свою квитанцию или воспользоваться услугами другого агента. Исполнителем продолжает оставаться управляющая компания. Она всё так же несёт ответственность за то, чтобы у собственников в доме была вода».

В Водоканале всю информацию получать предлагают с официального сайта, где мы нашли лишь те же самые, составленные несколько ультимативно, объявления. Законность такого маневра ресурсников нам подтвердили в жилинспекции, но вот обивать пороги Водоканала с кипой документов оказалось не обязательно.

«Водоканал несколько перегибает палку. Не обязательно приходить и заключать договор. Вам приходит от них платёжка, вы её оплачиваете – таким образом договор считается заключенным», - пояснил начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

Вероятность появления двойных счетов, в ведомстве считают практически нулевой, но следить за этим обещают. Расставить все точки над i и предотвратить появление споров намерена Госдума, которая намерена в ближайшее время зафиксировать способ прямого расчёта граждан с ресурсоснабжающими организациями.
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