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|14.11.2017 18:51 Тульские кадеты закружились в ритме вальса
|"Вести-Тула"
В Доме дворянского собрания прошло захватывающее своей красотой и помпезностью мероприятие. Воспитанники Тульского Суворовского училища, Первомайского кадетского корпуса и их партнерши закружились в вальсе, станцевали полонез, падеграс, кадриль, польку, менуэт, мазурку во время областного кадетского бала «Отчизны верные сыны».
И все в рамках конкурсной программы, где жюри предстояло выбрать лучших. После чего началась концертная программа с участием творческих коллективов Тулы и области.
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