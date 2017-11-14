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14.11.2017 18:43 Тула стала четвертым городом проекта «Трэвел кард» "Вести-Тула"





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Тула - четвёртый город проекта. Также в него вошли Сергиев Посад, Коломна и Дмитров. Сегодня об этом рассказала министр культуры нашего региона Татьяна Рыбкина во время пресс-конференции, посвященной старту проекта. «Мы должны расширять электронные сервисы, особенно привлекательные для молодежи. У туристов должна быть возможность быстро принять решение и оформить поездку», - отметила Татьяна Рыбкина.

В нашем регионе начата реализация проекта «Трэвел кард: Тула». Карта туриста - это единый льготный абонемент, в который включены проезд на скоростной электричке «Ласточка» по маршруту Москва-Тула-Москва, обзорная экскурсия по городу, входные билеты в 15 музеев региона, 10 мастер-классов, 7 квестов, скидки в кафе и сувенирных магазинах и даже поездка на такси стоимостью до 300 рублей.Тула - четвёртый город проекта. Также в него вошли Сергиев Посад, Коломна и Дмитров. Сегодня об этом рассказала министр культуры нашего региона Татьяна Рыбкина во время пресс-конференции, посвященной старту проекта. «Мы должны расширять электронные сервисы, особенно привлекательные для молодежи. У туристов должна быть возможность быстро принять решение и оформить поездку», - отметила Татьяна Рыбкина.









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