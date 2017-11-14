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14.11.2017 18:34 Сегодня - международный день логопеда "Вести-Тула"





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Если не исправить дефекты на раннем этапе, то могут возникнуть проблемы с правописанием при подготовке к школе и в начальных классах. А логопедов в средних образовательных учреждениях Тулы не хватает.



«Показать ребенка логопеду желательно до трех лет. Это может быть логопед поликлиники или логопед при центре психолого-медико-педагогической и социальной поддержки. Что касается школьного обучения, то логопеды в школах практически не работают. Пять человек по Туле», - рассказывает руководитель областного педагогического сообщества логопедов Елена Трухачева.

Логопед не только исправляет произношение отдельных звуков, но и решает проблемы врожденных отклонений речевого аппарата и даже правописания.Если не исправить дефекты на раннем этапе, то могут возникнуть проблемы с правописанием при подготовке к школе и в начальных классах. А логопедов в средних образовательных учреждениях Тулы не хватает.«Показать ребенка логопеду желательно до трех лет. Это может быть логопед поликлиники или логопед при центре психолого-медико-педагогической и социальной поддержки. Что касается школьного обучения, то логопеды в школах практически не работают. Пять человек по Туле», - рассказывает руководитель областного педагогического сообщества логопедов Елена Трухачева.









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