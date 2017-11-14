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14.11.2017 18:24 Алексей Дюмин проверил качество работы МФЦ "Вести-Тула"





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Губернатор проверил работу электронной очереди, и пообщался со специалистами многофункционального центра, которых расспросил о подготовке. А вот для руководителей системы у главы региона были «неудобные» вопросы. В частности Алексей Дюмин обратил внимание на отзывы о неудовлетворительной работе МФЦ и посоветовал их внимательно изучить для повышения качества оказываемых услуг.



Тринадцать человек из каждой тысячи клиентов МФЦ остались недовольны качеством их услуг. Жалобы на работу системы сегодня с ее руководством обсудил глава региона Алексей Дюмин, который посетил одно из Тульских отделений.Губернатор проверил работу электронной очереди, и пообщался со специалистами многофункционального центра, которых расспросил о подготовке. А вот для руководителей системы у главы региона были «неудобные» вопросы. В частности Алексей Дюмин обратил внимание на отзывы о неудовлетворительной работе МФЦ и посоветовал их внимательно изучить для повышения качества оказываемых услуг.















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