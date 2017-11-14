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14.11.2017 15:37 В Туле открывают новые места в детсадах "Вести-Тула"





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Расширение садов происходит за счет перестановок внутри самого дошкольного учреждения: под новые группы оборудуют помещения, прежде предназначавшиеся для других целей. Кроме того, идет строительство детских садов в микрорайонах Левобережный и Петровских и в поселке Зайцево. В центре города, где ощущается недостаток мест в садах, строительные работы пока не начали.



«Подготовлен пакет документов по проектированию детского сада и расчету его стоимости. В настоящее время он проходит экспертизу. Как только окончательная цена проекта будет понятна, город примет решение о строительстве», - говорит заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.



Очередь в младшие группы детских садов постепенно становится меньше, - уверяют городские власти. Сегодня открыли две дополнительные группы в садиках на улицах Макаренко и Ползунова. Всего до конца года появится еще 565 мест.Расширение садов происходит за счет перестановок внутри самого дошкольного учреждения: под новые группы оборудуют помещения, прежде предназначавшиеся для других целей. Кроме того, идет строительство детских садов в микрорайонах Левобережный и Петровских и в поселке Зайцево. В центре города, где ощущается недостаток мест в садах, строительные работы пока не начали.«Подготовлен пакет документов по проектированию детского сада и расчету его стоимости. В настоящее время он проходит экспертизу. Как только окончательная цена проекта будет понятна, город примет решение о строительстве», - говорит заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.













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