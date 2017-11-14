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НОВОСТИ | Общество



14.11.2017 15:19 Тульский детский ансамбль «Перезвон» взял Гран-при международного конкурса
Вести-Тула

Тульский детский ансамбль «Перезвон» взял Гран-при международного конкурса

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Детский образцовый ансамбль «Перезвон» стал лауреатом международного конкурса-фестиваля «Колыбель России». В возрастной категории 13-15 лет ансамбль получил Гран-при. В категории 9-12 лет - звание лауреата 1-й степени. Старинные русские инструменты и отточенное мастерство - главные аргументы ансамбля в борьбе с конкурентами.

По словам педагога Детско-юношеского центра Тулы Галины Петровичевой, «у нас жанр инструментальная музыка, поэтому мы всегда одни, поэтому нас жюри рассматривает под особым углом. Колокола - это наше уникальное русское искусство, которое сейчас возрождается. И это очень важно, чтобы дети наше русское несли, хранили».

Коллектив играет на колоколах и билах - специальных металлических пластинах. Во всероссийских и международных конкурсах ансамбль участвует постоянно. Да и награды для них - не редкость. За годы занятий в Детско-юношеском центре учитель музыки Галина Васильевна Петровичева стала ребятам второй мамой. Одна из учениц даже хочет связать свою жизнь с преподаванием музыки.













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