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14.11.2017 14:58 Более 60 тысяч жителей Тульской области больны сахарным диабетом Вести-Тула





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Самый простой способ профилактики - регулярно проверять уровень сахара крови. Немаловажно следить за питанием, где должно быть больше клетчатки, и за весом. Заведующая эндокринологическим отделением Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого Светлана Прилепа рассказала, что «вес может быть различным, но если избыток веса за счёт мышечной ткани, то человек здоровый. А вот если талия превышает 80 сантиметров у женщин и 92 у мужчин, то это избыток жира в области живота, который приводит к развитию заболеваний, в том числе и сахарного диабета второго типа».



Завтра основные мероприятия, посвященные лечению и профилактике этого заболевания, пройдут в Городском концертном зале Тулы. Приглашаются все неравнодушные к своему здоровью. Здесь можно будет измерить уровень сахара крови, получить консультацию специалистов, послушать лекцию о причинах возникновения диабета и современных методах лечения.



Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Врачи называют этот «сладкий недуг» неинфекционной эпидемией. В Тульской области насчитывается более 60 тысяч пациентов, страдающих сахарным диабетом. Кстати, делят его на два типа. Первый зачастую появляется в детском возрасте и его называют инсулинозависимым, а второй тип не инсулинозависимый. Он, как правило, - следствие неверного образа жизни.Самый простой способ профилактики - регулярно проверять уровень сахара крови. Немаловажно следить за питанием, где должно быть больше клетчатки, и за весом. Заведующая эндокринологическим отделением Тульской областной клинической больницы №2 им. Л. Н. Толстого Светлана Прилепа рассказала, что «вес может быть различным, но если избыток веса за счёт мышечной ткани, то человек здоровый. А вот если талия превышает 80 сантиметров у женщин и 92 у мужчин, то это избыток жира в области живота, который приводит к развитию заболеваний, в том числе и сахарного диабета второго типа».Завтра основные мероприятия, посвященные лечению и профилактике этого заболевания, пройдут в Городском концертном зале Тулы. Приглашаются все неравнодушные к своему здоровью. Здесь можно будет измерить уровень сахара крови, получить консультацию специалистов, послушать лекцию о причинах возникновения диабета и современных методах лечения.





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