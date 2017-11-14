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|14.11.2017 15:26 Туляка подозревают в разбойном нападении на аптеку
Тульские полицейские задержали 35-летнего, ранее судимого туляка, который, по предварительным данным, накануне утром в аптеке Пролетарского округа Тулы ударил по голове монтировкой женщину-фармацевта. Злоумышленник похитил из кассы деньги - 2900 рублей. После этого мужчина скрылся.
В поиске помогли записи камер видеонаблюдения в аптеке. После установления личности подозреваемого, выяснилось, что он работал в Москве. В столице его и задержали. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ «Разбой».
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