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|14.11.2017 12:51 Проект «Доступный туризм» охватит 1800 жителей Тульской области
|Вести-Тула
В Тульской области начинается новый этап реализации регионального проекта «Доступный туризм», ориентированного на социально незащищенных граждан. С начала года его участниками стали 840 человек: пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды и родители детей-инвалидов, сироты.
Для этих категорий граждан проект предусматривает бесплатные туристические поездки по пяти тематическим маршрутам: «Тула-детям», «Православная Тула», «Играй, гармонь тульская» «Тула – город-герой», «Первое ратное поле России». Как планируют организаторы, до конца года общее число участников составит 1800 человек.
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