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НОВОСТИ | Общество



14.11.2017 12:40 Тульские маршрутки начали работать по-новому
Вести-Тула

Тульские маршрутки начали работать по-новому

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Тульские маршрутки изменят расписание. Сейчас с начала движения до 7 часов утра и после 19 часов до окончания рабочего дня движение маршрутов осуществляется строго по расписанию. А с 7 утра до 19 вечера установлен интервальный режим.

Посмотреть новое расписание по каждому из маршрутов можно на сайте Администрации Тулы. Изменения были приняты с учетом сложившегося пассажиропотока по каждому маршруту отдельно. Цель корректировок - оптимизация расписания и приведение транспортной сети города к единообразию.

Как рассказал заместитель главы администрации Тулы – начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «принятые корректировки никоим образом не скажутся на транспортном обслуживании жителей города. Если же появятся какие-то жалобы, обращения, то в диалоге с перевозчиком мы попробуем их урегулировать».
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