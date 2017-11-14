НОВОСТИ | Происшествия







14.11.2017 12:28 Пожар в Туле: один человек погиб, двое пострадали Вести-Тула





| фото |



Люди эвакуировались по лестничным маршам звена газодымной защиты, в одной из комнат полностью сгорели постельные принадлежности и мебель на площади 3 квадратных метра. В 22.23 открытый огонь потушили, информация о состоянии пострадавших пока не уточняется, причина пожара устанавливается.



Пожар в центре Тулы унес жизнь одного человека, еще двое пострадали. В 22.15 на пульт диспетчера Единой службы спасения поступил вызов о возгорании в квартире на улице Лейтейзена. На место выехали два пожарных расчета, уже через 3 минуты спасатели приступили к тушению огня.Люди эвакуировались по лестничным маршам звена газодымной защиты, в одной из комнат полностью сгорели постельные принадлежности и мебель на площади 3 квадратных метра. В 22.23 открытый огонь потушили, информация о состоянии пострадавших пока не уточняется, причина пожара устанавливается.

Читать @gtrktula

















