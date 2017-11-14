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|14.11.2017 12:28 Пожар в Туле: один человек погиб, двое пострадали
|Вести-Тула
Пожар в центре Тулы унес жизнь одного человека, еще двое пострадали. В 22.15 на пульт диспетчера Единой службы спасения поступил вызов о возгорании в квартире на улице Лейтейзена. На место выехали два пожарных расчета, уже через 3 минуты спасатели приступили к тушению огня.
Люди эвакуировались по лестничным маршам звена газодымной защиты, в одной из комнат полностью сгорели постельные принадлежности и мебель на площади 3 квадратных метра. В 22.23 открытый огонь потушили, информация о состоянии пострадавших пока не уточняется, причина пожара устанавливается.
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