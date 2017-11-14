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НОВОСТИ | Общество



14.11.2017 11:35 Тула готова встретить грандиозное боксёрское шоу
Виталий Моторин

Тула готова встретить грандиозное боксёрское шоу

| фото |
Военные бы назвали это огнём из всех орудий. В боксе же серия яростных быстрых и мощных ударов называется взрыв. Он отнимает много сил, а потому не может длиться долго, а вот то, как вести себя после такого взрыва - уже тактика.

Практика, теория, физподготовка и немного профессиональных секретов - так наша сборная готовится к предстоящему Гран-при Тулы. Турнир мужской, взрослый, серьезный - в заявке около 170 спортсменов из полусотни регионов России.

«Турнир для меня очень важен, так как я на нём становился третьим, вторым, но ещё не выигрывал. Планирую стать первым», - говорит кандидат в мастера спорта по боксу Никита Быстров. Если первое место Никите покорится, он получит звание мастера спорта по боксу.

Гран-при Тулы пройдёт в 23-й раз, но, пожалуй, впервые соревнования обретут формат настоящего боксёрского шоу. Много света, музыки и сияние больших экранов - вот то, что обрушится на наших ребят кроме ударов очень сильных противников.

Старший тренер сборной Тульской области по боксу Евгений Ткаченко рассказал, что «вызов брошен серьёзный. Достаточно сильные регионы, такие как Москва, Питер, Дагестан, Чеченская республика, все уже подтвердили своё участие. Команда готова, а насколько – покажут бои».

Проверка не только готовности спортсменов, но и зрелости всего Тульского бокса - так о предстоящем турнире говорят в тренерском штабе нашей сборной. Чтобы доработать оставшиеся нюансы у команды остался всего один полноценный день.













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