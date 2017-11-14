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14.11.2017 11:10 Тульские водители стали менее вежливыми по отношению к пешеходам Вести-Тула





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Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова сообщила, что «произошло почти 500 дорожно-транспортных происшествий данного вида. 77 человек погибли. Около 400 получили травмы различной степени тяжести. Анализ аварийности показывает, что в половине случаев ДТП произошло по вине самих пешеходов, остальные - по вине водителей».



К слову, водителей с минувшей пятницы стали жестче наказывать рублём за нежелание пропустить на переходе пешехода или велосипедиста. Штраф вырос до двух с половиной тысяч рублей. Помните: безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.



В Туле полицейские провели рейд «Уступи дорогу пешеходу». Госавтоинспекция бьёт тревогу – тульские водители стали менее вежливыми по отношению к пешеходам. Так, в пятницу вечером на улице Курковой сбили 14-летнюю девочку. С различными травмами она была госпитализирована. А в ночь с субботы на воскресенье на проспекте Ленина под колеса попала 38-летняя женщина. В результате чего тоже оказалась в больнице. И это только за последние несколько суток. А вот что гласит статистика с начала этого года.Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова сообщила, что «произошло почти 500 дорожно-транспортных происшествий данного вида. 77 человек погибли. Около 400 получили травмы различной степени тяжести. Анализ аварийности показывает, что в половине случаев ДТП произошло по вине самих пешеходов, остальные - по вине водителей».К слову, водителей с минувшей пятницы стали жестче наказывать рублём за нежелание пропустить на переходе пешехода или велосипедиста. Штраф вырос до двух с половиной тысяч рублей. Помните: безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.





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