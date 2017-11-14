Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.11.2017 11:10 Тульские водители стали менее вежливыми по отношению к пешеходам
Вести-Тула

Тульские водители стали менее вежливыми по отношению к пешеходам

| фото |
В Туле полицейские провели рейд «Уступи дорогу пешеходу». Госавтоинспекция бьёт тревогу – тульские водители стали менее вежливыми по отношению к пешеходам. Так, в пятницу вечером на улице Курковой сбили 14-летнюю девочку. С различными травмами она была госпитализирована. А в ночь с субботы на воскресенье на проспекте Ленина под колеса попала 38-летняя женщина. В результате чего тоже оказалась в больнице. И это только за последние несколько суток. А вот что гласит статистика с начала этого года.

Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова сообщила, что «произошло почти 500 дорожно-транспортных происшествий данного вида. 77 человек погибли. Около 400 получили травмы различной степени тяжести. Анализ аварийности показывает, что в половине случаев ДТП произошло по вине самих пешеходов, остальные - по вине водителей».

К слову, водителей с минувшей пятницы стали жестче наказывать рублём за нежелание пропустить на переходе пешехода или велосипедиста. Штраф вырос до двух с половиной тысяч рублей. Помните: безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.