НОВОСТИ | Общество







14.11.2017 10:45 «Доступной среде» в Тульской области порой мешает человеческий фактор Олег Масальский





| фото |



Супруги говорят, что в их положении собака-поводырь - самый главный помощник. В последнее время в Туле расширяет свои границы программа «Доступная среда». Но порой безбарьерному передвижению мешает человеческий фактор. «Автобусы паркуются, где хотят. Его ещё надо найти - за 10 метров. Пока добежишь, он уже тронулся», - рассказал инвалид по зрению Андрей Концов.



Вместе с тем у инвалидов, например, по зрению проблем всё ещё не мало. Та же тактильная плитка есть не везде. А мнемосхемы расположены лишь на остановках в центре. Однако программа «Доступная среда» в регионе продолжает реализовываться, и в этом году охватит больше объектов.



По словам заместителя председателя Тульской области Марины Левиной, «сформирован реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры, которые адаптируются в первую очередь. В 2016 году реестр был расширен до 141 объекта, разработана дорожная карта с этапами формирования доступной среды в регионе. К началу 2017 года исходя из возможностей бюджета адаптированы 63 приоритетных объекта».



Конечно, работать ещё есть над чем. Ведь решение проблем инвалидов это и создание доступной среды, и, по возможности, трудоустройство. Ведь чем такие люди будут больше социализированы, тем полноценнее будет их жизнь, а, значит, ограничения по здоровью не станут приговором.



Хэлла - верный спутник и надежный помощник для семьи Эльвиры Шепетовой. Собака-поводырь стала глазами для невидящего Андрея. А для его слабовидящей супруги пёс ещё и верный друг, на которого можно всегда положиться.Супруги говорят, что в их положении собака-поводырь - самый главный помощник. В последнее время в Туле расширяет свои границы программа «Доступная среда». Но порой безбарьерному передвижению мешает человеческий фактор. «Автобусы паркуются, где хотят. Его ещё надо найти - за 10 метров. Пока добежишь, он уже тронулся», - рассказал инвалид по зрению Андрей Концов.Вместе с тем у инвалидов, например, по зрению проблем всё ещё не мало. Та же тактильная плитка есть не везде. А мнемосхемы расположены лишь на остановках в центре. Однако программа «Доступная среда» в регионе продолжает реализовываться, и в этом году охватит больше объектов.По словам заместителя председателя Тульской области Марины Левиной, «сформирован реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры, которые адаптируются в первую очередь. В 2016 году реестр был расширен до 141 объекта, разработана дорожная карта с этапами формирования доступной среды в регионе. К началу 2017 года исходя из возможностей бюджета адаптированы 63 приоритетных объекта».Конечно, работать ещё есть над чем. Ведь решение проблем инвалидов это и создание доступной среды, и, по возможности, трудоустройство. Ведь чем такие люди будут больше социализированы, тем полноценнее будет их жизнь, а, значит, ограничения по здоровью не станут приговором.





Читать @gtrktula

















