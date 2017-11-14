Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



14.11.2017 10:45 «Доступной среде» в Тульской области порой мешает человеческий фактор
Олег Масальский

«Доступной среде» в Тульской области порой мешает человеческий фактор

| фото |
Хэлла - верный спутник и надежный помощник для семьи Эльвиры Шепетовой. Собака-поводырь стала глазами для невидящего Андрея. А для его слабовидящей супруги пёс ещё и верный друг, на которого можно всегда положиться.

Супруги говорят, что в их положении собака-поводырь - самый главный помощник. В последнее время в Туле расширяет свои границы программа «Доступная среда». Но порой безбарьерному передвижению мешает человеческий фактор. «Автобусы паркуются, где хотят. Его ещё надо найти - за 10 метров. Пока добежишь, он уже тронулся», - рассказал инвалид по зрению Андрей Концов.

Вместе с тем у инвалидов, например, по зрению проблем всё ещё не мало. Та же тактильная плитка есть не везде. А мнемосхемы расположены лишь на остановках в центре. Однако программа «Доступная среда» в регионе продолжает реализовываться, и в этом году охватит больше объектов.

По словам заместителя председателя Тульской области Марины Левиной, «сформирован реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры, которые адаптируются в первую очередь. В 2016 году реестр был расширен до 141 объекта, разработана дорожная карта с этапами формирования доступной среды в регионе. К началу 2017 года исходя из возможностей бюджета адаптированы 63 приоритетных объекта».

Конечно, работать ещё есть над чем. Ведь решение проблем инвалидов это и создание доступной среды, и, по возможности, трудоустройство. Ведь чем такие люди будут больше социализированы, тем полноценнее будет их жизнь, а, значит, ограничения по здоровью не станут приговором.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.