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НОВОСТИ | Общество



14.11.2017 10:25 Губернатор поручил решить проблемы Единой дежурно-диспетчерской службы
Вести-Тула

Губернатор поручил решить проблемы Единой дежурно-диспетчерской службы

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Единая дежурно-диспетчерская служба в регионе должна развиваться и модернизироваться. Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин на оперативном совещании в правительстве области. На сегодня подобные службы функционируют на территории всех районов, а в общей сложности диспетчеры ЕДДС принимают звонки в 26 пунктах.

Однако в некоторых муниципалитетах есть ряд проблем. Где-то помещение для работы сотрудников требует ремонта, в каких-то отделениях нет резервного питания, что оборачивается серьезными задержками при ликвидации аварий и в первую очередь коммунальных. Да и зарплата у сотрудников не такая уж большая. И вот губернатор поручил сегодня проработать и решить все эти вопросы.

По словам Алексея Дюмина, «мы входим в зимний период, нагрузка на данную службу с каждым днём будет возрастать. По сути, эта служба является единственным окном, куда жители обращаются с проблемами от холодных батарей до ЧП. Нужно обратить особое внимание на работу диспетчерских служб, по линии МЧС проработать тренировки, оказать помощь».
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