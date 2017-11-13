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13.11.2017 18:29 В Тульской области появились особенные овцы Алексей Еремин





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75 голов этой уникальной породы фермер привёз из Ставропольского края. Сначала была идея выращивать овец для себя и знакомых, но со временем Тимофеев решил и вовсе заняться возрождением овцеводства. Подошёл к этому серьёзно, изучил специфику разведения, создал все условия и для взрослых животных, и для маленьких – акцент сделал на экологическом взращивании. По словам Алексея Тимофеева, «…все зерно выращивается на своих полях, без удобрений. Мы реализуем как мясо, так и продаем овец для разведения».



Ташлинские овцы, это совсем молодая порода, созданная в России в 2008 году. Диетическое мясо этой породы специфического запаха баранины не имеет, а потому и с его реализацией у овцевода проблем не возникает. А в планах фермера увеличение поголовья стада ещё в несколько раз.



Утренний осмотр, завтрак и прогулка - здесь всё по расписанию. Ташлинские овцы в Тульской области живут уже четыре года. За это время они адаптировались и к здешнему климату и даже прошли закалку суровыми зимами. Под такой шерстью им не страшны даже 35-градусные морозы.«Здесь, на тульской земле происходит полный цикл – от рождения до откармливания. Такие овцы в нашей стране если и есть, то только в очень небольших количествах», - рассказывает фермер Алексей Тимофеев.75 голов этой уникальной породы фермер привёз из Ставропольского края. Сначала была идея выращивать овец для себя и знакомых, но со временем Тимофеев решил и вовсе заняться возрождением овцеводства. Подошёл к этому серьёзно, изучил специфику разведения, создал все условия и для взрослых животных, и для маленьких – акцент сделал на экологическом взращивании. По словам Алексея Тимофеева, «…все зерно выращивается на своих полях, без удобрений. Мы реализуем как мясо, так и продаем овец для разведения».Ташлинские овцы, это совсем молодая порода, созданная в России в 2008 году. Диетическое мясо этой породы специфического запаха баранины не имеет, а потому и с его реализацией у овцевода проблем не возникает. А в планах фермера увеличение поголовья стада ещё в несколько раз.











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