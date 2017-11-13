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13.11.2017 18:07 Тульские волейболистки одержали две победы в чемпионате Высшей лиги «А» Александр Конов





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Несмотря на «сухой» счёт, соперницы сумели навязать борьбу тулячкам. Так, три из шести партий завершились с перевесом всего в два очка.



В турнирной таблице подопечные Екатерины Леоновой занимают сейчас 7-ую строчку. 18-го и 19-го ноября наша команда будет играть в Нижнем Новгороде.







Волейболистки «Тулицы» одержали две победы в домашнем, 4-ом туре чемпионата Высшей лиги «А». Дважды в трёх партиях подопечные Екатерины Леоновой переиграли уфимскую команду «Самрау-УГНТУ».Несмотря на «сухой» счёт, соперницы сумели навязать борьбу тулячкам. Так, три из шести партий завершились с перевесом всего в два очка.В турнирной таблице подопечные Екатерины Леоновой занимают сейчас 7-ую строчку. 18-го и 19-го ноября наша команда будет играть в Нижнем Новгороде.

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