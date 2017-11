НОВОСТИ | Общество







13.11.2017 22:23 «Ростелеком» объявляет Год кино Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





| фото |



Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета», год просмотра классного кино и сериалов – просто в подарок. Смотрите лучшее только в лучшем цифровом качестве», – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.



По условиям акции «Год кино» при подключении пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок – 20 кино и сериальных каналов, а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года.



Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и другие.



От Amediateka участникам акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка Amediateka Home of HBO, которая дает возможность в любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многие-многие другие).



Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».



«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома» .



Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Год кино» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акций «Год кино» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.







«Интерактивное ТВ» – это уникальная цифровая витрина с телевизионным и видеоконтентом только высокого качества. На ней любой зритель найдет что-то интересное для себя лично и всегда будет в тренде. Здесь самые обсуждаемые сериалы доступны одновременно со всем миром, также в кратчайшие сроки на витрине появляются горячие кинопремьеры.Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета», год просмотра классного кино и сериалов – просто в подарок. Смотрите лучшее только в лучшем цифровом качестве», – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.По условиям акции «Год кино» при подключении пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок – 20 кино и сериальных каналов, а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года.Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и другие.От Amediateka участникам акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка Amediateka Home of HBO, которая дает возможность в любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многие-многие другие).Заявки на участие в акции «Год кино» принимаются по 31 января 2018 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома» .Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Год кино» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акций «Год кино» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.

Читать @gtrktula