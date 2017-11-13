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13.11.2017 15:47 В Туле назвали победителей регионального конкурса волонтеров "Вести-Тула"





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«Добровольцы дарят добро людям, помогают им. – Говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. – И это правильно, так как молодые люди должны быть вовлечены в созидательную деятельность».



Когда-то их называли тимуровцами, а тех, кто постарше комсомольцами-добровольцами. Сегодня ребята, которые хотят и могут бескорыстно оказывать помощь – это волонтеры. В Туле объявили имена победителей регионального конкурса. Теперь они представят наш регион на всероссийском уровне.«Добровольцы дарят добро людям, помогают им. – Говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. – И это правильно, так как молодые люди должны быть вовлечены в созидательную деятельность».









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