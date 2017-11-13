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НОВОСТИ | Общество



13.11.2017 15:35 В Туле за неделю выявлено 5 нарушений температурного режима
"Вести-Тула"



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24 тонны песко-соляной смеси и 12 тонн реагентов было использовано в Туле на обработку дорог от гололеда. Об этом шла речь на оперативном совещании в городской администрации.

В связи с похолоданием снова встал вопрос о тепле в квартирах жителей. С 1 ноября начался мониторинг температурного режима в многоквартирных домах и учреждениях, который продлится до конца отопительного сезона.

В первую очередь проверяются адреса, по которым поступали жалобы. Так первая проверка выявила три нарушения в Пролетарском районе и два в Привокзальном. Температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов тепла, в угловой - не меньше 20. График мониторинга будет составляться ежемесячно, результаты можно посмотреть на сайте администрации.

«Жителям Тулы, в квартирах которых холодно, нужно оперативно об этом сообщить, чтобы их дом включили в план проверки», - отметил глава администрации областного центра Евгений Авилов.


















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