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13.11.2017 14:59 Тульский театр моды «Стиль» отмечен наградами на фестивале в Греции Виктория Живейнова





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Как рассказала художественный руководитель театра моды «Стиль» Елена Сергеева, «до этого мы участвовали в международных конкурсах в России. После нашей поездки в прошлом году во Францию к Пьеру Кардену, уже с нами начали связываться организаторы. Конкурс был греко-русский, было около 300 участников из России и Греции. Был такой обмен культурами».



Представить публике хотелось много разных нарядов, но все не поместились в чемоданы. Шутка. Но вообще организовать доставку коллекции в другую страну оказалось весьма непросто. Тогда и пришла в голову идея сделать ее максимально компактной - максимально концентрирующей темы, образы разных стран (Греции, Франции, Италии), времена и стили.



«Мы делали специально эту коллекцию с той задумкой, чтобы она вместилась в чемодан. Чтобы красивые объемные детали в определенный момент стали плоские», - рассказала дизайнер Елена Мотох.



Ну а впереди иные страны, покорение новых вершин мастерства и совершенства!

Говорят, в Греции все есть! Оказывается, нет. Точнее, не было, пока не приехали тулячки из театра моды «Стиль» и не показали все эти костюмы. Хоровод в национальных костюмах-сарафанах с орнаментом на основе павлопосадских платков - визитная карточка театра.Как рассказала художественный руководитель театра моды «Стиль» Елена Сергеева, «до этого мы участвовали в международных конкурсах в России. После нашей поездки в прошлом году во Францию к Пьеру Кардену, уже с нами начали связываться организаторы. Конкурс был греко-русский, было около 300 участников из России и Греции. Был такой обмен культурами».Представить публике хотелось много разных нарядов, но все не поместились в чемоданы. Шутка. Но вообще организовать доставку коллекции в другую страну оказалось весьма непросто. Тогда и пришла в голову идея сделать ее максимально компактной - максимально концентрирующей темы, образы разных стран (Греции, Франции, Италии), времена и стили.«Мы делали специально эту коллекцию с той задумкой, чтобы она вместилась в чемодан. Чтобы красивые объемные детали в определенный момент стали плоские», - рассказала дизайнер Елена Мотох.Ну а впереди иные страны, покорение новых вершин мастерства и совершенства!





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